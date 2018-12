POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde wieder in etliche Häuser und Wohnungen eingebrochen. Fast alle der Einbrüche ereigneten sich zur Tageszeit oder aber in den frühen Abendstunden.

Am Freitag wurden die meisten Einbrüche verzeichnet.

In Winkeln wurde an diesem Tag zunächst in eine Wohnung und anschließend in die darunter liegende Tierarztpraxis eingebrochen. Erbeutet wurde Bargeld.

Auf der Vitusstraße wurde eine Terrassentüre einer Wohnung, nach dem Einschlagen der Verglasung mit einem Stein, aufgebrochen und Bargeld gestohlen.

Auf der Wittelsbacher Straße kletterte ein Unbekannter mit Hilfe einer Abfalltonne auf ein Garagendach und erreichet dadurch ein Fenster in der oberen Etage des Einfamilienhauses. Dieses wurde aufgehebelt und Schmuck gestohlen.

Auf der Eickener Straße wurde die Eingangstüre einer Dachgeschosswohnung aufgedrückt, nach jetzigem Stand aber nichts gestohlen.

Zwischen Samstag und Sonntag wurde vergeblich versucht, die Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses auf der Perstalozzistraße aufzuhebeln.

In der gleichen Nacht drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Volksgartenstraße ein, nachdem sie ein zur Straße hin gelegenes Fenster aufgehebelt hatten. Erbeutet wurde bei der Durchsuchung des Hauses vorgefundener Schmuck.

Am Sonntag drang ein Unbekannter in ein Reihenhaus auf der Straße Am Wasserturm in Geistenbeck ein. Hier wurde ein zur Straße hin gelegenes Fenster aufgehebelt und eine Herrenarmbanduhr gestohlen.

Ebenfalls am Sonntag drang ein Unbekannter durch ein zur Straße hin gelegenes Fenster in ein Reihenhaus auf der Jahnstraße in Wickrath ein. Bevor der Einbrecher das Haus durch die rückwärtige Terrassentüre wieder verließ, stahl er Bargeld und Schmuck.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.(jl)

