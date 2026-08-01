POL-BOR: Ahaus - CSD ohne Störungen
Ahaus (ots)
Ahaus - Störungsfrei verlaufen ist am Samstagnachmittag der Christopher Street Day (CSD) in Ahaus . Die Versammlung begann mit einer Auftaktkundgebung an der Stadthalle, der sich ein Aufzug durch die Innenstadt anschloss. Abschließend fand eine Kundgebung vor der Stadthalle statt. In der Spitze nahmen circa 450 Menschen an der Versammlung in Ahaus teil.
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