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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Vandalismus an Pkw

Velen (ots)

Tatort: Velen, Im Wiesengrund;

Tatzeit: zwischen 30.07.2026, 17.00 Uhr, und 31.07.2026, 09.15 Uhr;

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Velen ein abgestelltes Auto. Der Wagen hatte an der Straße Im Wiesengrund gestanden, als es zu der Tat kam. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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