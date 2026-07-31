POL-BOR: Velen - Vandalismus an Pkw
Velen (ots)
Tatort: Velen, Im Wiesengrund;
Tatzeit: zwischen 30.07.2026, 17.00 Uhr, und 31.07.2026, 09.15 Uhr;
Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Velen ein abgestelltes Auto. Der Wagen hatte an der Straße Im Wiesengrund gestanden, als es zu der Tat kam. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)
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