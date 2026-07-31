POL-BOR: Velen - Vandalismus an Pkw

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Ewaldstraße; Tatzeit: zwischen 30.07.2026, 16.00 Uhr, und 31.07.2026, 06.45 Uhr; In einen Bürocontainer eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt. Um in die Räumlichkeit zu gelangen, hatten sich die Täter gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen verließen sie den Tatort ohne Beute. Abgespielt hat sich das Geschehen auf einem ...

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