POL-BOR: Raesfeld-Erle - Bei Verpuffung schwer verletzt
Raesfeld (ots)
Schwere Verletzungen hat eine Frau in Raesfeld-Erle am Donnerstag bei einer Verpuffung erlitten. Zu dem häuslichen Unfall kam es nach ersten Erkenntnissen, als die Raesfelderin einen Tischkamin mit Ethanol befüllte. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in eine Klinik nach Duisburg. (to)
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