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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Geräte aus Wagen gestohlen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Am Funder;

Tatzeit: zwischen 29.07.2026, 18.30 Uhr, und 30.07.2026, 06.00 Uhr;

Werkzeug entwendet haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in Ahaus-Alstätte. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz an der Straße Am Funder gestanden. Um ins Innere zu gelangen, hatten sich die Diebe gewaltsam daran zu schaffen gemacht. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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