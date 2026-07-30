POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Geräte aus Wagen gestohlen
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus-Alstätte, Am Funder;
Tatzeit: zwischen 29.07.2026, 18.30 Uhr, und 30.07.2026, 06.00 Uhr;
Werkzeug entwendet haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in Ahaus-Alstätte. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz an der Straße Am Funder gestanden. Um ins Innere zu gelangen, hatten sich die Diebe gewaltsam daran zu schaffen gemacht. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
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