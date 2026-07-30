POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Geräte aus Wagen gestohlen

Gronau (ots) - Tatorte: Gronau, Kurfürstenstraße und Losserstraße; Tatzeit: Nacht zum 30.07.2026; Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Gronau auf zwei Baustellen ihr Unwesen getrieben. Der erste Fall spielte sich an der Kurfürstenstraße ab, wo die Täter sich an einer Maschine zu schaffen machten. Im zweiten Fall an der Losserstraße entwendeten die Diebe Kabelmaterial. Das Kriminalkommissariat in Gronau ...

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