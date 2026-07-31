POL-BOR: Ahaus - Schaden an Pkw angerichtet
Ahaus (ots)
Beschädigt hat ein Unbekannter am Donnerstag in Ahaus ein geparktes Auto. Der Wagen hatte an der Bahnhofstraße gestanden, wo es zwischen 19.30 Uhr und 22.15 Uhr zu dem Vorgang kam. Hinweise erbittet die Polizei in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
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