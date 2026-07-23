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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Zusammenstoß mit Kind - Polizei sucht Autofahrerin

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Reeser Straße / Minervastraße;

Unfallzeit: 22.07.2026, 13.30 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei jetzt nach der beteiligten Autofahrerin.

Ein 12-jähriger Junge war mit seinem Fahrrad im Kreisverkehr Reeser Straße/ Minervastraße unterwegs. Als die bislang unbekannte Autofahrerin beabsichtigte, in den Kreisverkehr von der Reeser Straße aus einzufahren, kam es nach bisherigen Erkenntnissen zur Kollision mit dem Radfahrer. Der Junge fiel zu Boden. Auf Nachfrage habe er angegeben, unverletzt zu sein. Im Nachgang stellte sich heraus, dass das Fahrrad des jungen Fahrers durch den Unfall beschädigt wurde. Die Polizei sucht jetzt die Autofahrerin in dem weißen Kleinwagen. Sie kann wie folgt beschrieben werden: zwischen 20 und 30 Jahre alt, schlanke Statur und blonde schulterlange Haare.

Das zuständige Verkehrskommissariat in Bocholt bittet die Autofahrerin, sich unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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