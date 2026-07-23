Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannter schlägt zu - Polizei sucht Zeugen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, An der alten Aa;

Tatzeit: 21.07.2026, 19.40 Uhr;

Am Dienstag kam es gegen 19.40 Uhr auf einem Spielplatz an der alten Aa in Bocholt zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 55-jähriger Mann aus Rhede dort auf.

Nach eigenen Angaben geriet er mit einem unbekannten jungen Mann in einen verbalen Streit. Der Mann schlug ihm im Verlauf des Streits ins Gesicht und flüchtete daraufhin. Der Leichtverletzte konnte den Mann wie folgt beschreiben: circa 17 bis 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlanke Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes Langarmshirt, eine dunkle Hose und eine weiße Baseballcap. Auffällig war eine Sonnenbrille mit Farbverlauf und einem Emblem auf dem Mittelsteg. Wer kann Angaben zu der Straftat oder der unbekannten Person machen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

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