PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannter schlägt zu - Polizei sucht Zeugen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, An der alten Aa;

Tatzeit: 21.07.2026, 19.40 Uhr;

Am Dienstag kam es gegen 19.40 Uhr auf einem Spielplatz an der alten Aa in Bocholt zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 55-jähriger Mann aus Rhede dort auf.

Nach eigenen Angaben geriet er mit einem unbekannten jungen Mann in einen verbalen Streit. Der Mann schlug ihm im Verlauf des Streits ins Gesicht und flüchtete daraufhin. Der Leichtverletzte konnte den Mann wie folgt beschreiben: circa 17 bis 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlanke Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes Langarmshirt, eine dunkle Hose und eine weiße Baseballcap. Auffällig war eine Sonnenbrille mit Farbverlauf und einem Emblem auf dem Mittelsteg. Wer kann Angaben zu der Straftat oder der unbekannten Person machen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 21:01

    POL-BOR: Rücknahme Vermisstenfahndung

    Kreis Borken (ots) - Die vermisste Person von heute Nachmittag konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, veröffentlichte Fotos sowie personenbezogene Daten der betroffenen Person zu löschen. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 16:13

    POL-BOR: Kreis Borken - Aktuelle Vermisstenfahndung

    Kreis Borken (ots) - Die Polizei im Kreis Borken sucht aktuell nach einer vermissten Person. Nähere Informationen im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/210763 Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh), Markus Hüls (mh), Peter Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao), Johanna von ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 15:30

    POL-BOR: Rhede - Mehrere Einbrüche in einer Nacht

    Rhede (ots) - Tatorte: Rhede, Butenpaß und Binnenpaß; Tatzeit: zwischen 21.07.2026, 16.00 Uhr, und 22.07.2026, 07.00 Uhr; In der vergangenen Nacht kam es im Bereich Rhede zu drei Einbrüchen. Die bislang unbekannten Täter begingen die Tat in allen Fällen zwischen Dienstag 16.00 Uhr, und Mittwochmorgen 07.00 Uhr. Im ersten Fall verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt am Binnenpaß und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren