POL-BOR: Borken - Gegen Fahrradträger gefahren und geflüchtet
Borken (ots)
Unfallort: Borken, Cordulastraße;
Unfallzeit: 22.07.2026, zwischen 09.15 Uhr und 14.30 Uhr;
Am Mittwoch kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Borken-Gemen. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte den Fahrradträger an einem geparkten Multivan. Durch den Zusammenstoß wurde der Träger aus seiner Verankerung gerissen und fiel auf den Boden. Der VW stand zwischen 09.15 Uhr und 14.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Cordulastraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zu dem Unfall erbittet das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)
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