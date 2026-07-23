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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gegen Fahrradträger gefahren und geflüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Cordulastraße;

Unfallzeit: 22.07.2026, zwischen 09.15 Uhr und 14.30 Uhr;

Am Mittwoch kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Borken-Gemen. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte den Fahrradträger an einem geparkten Multivan. Durch den Zusammenstoß wurde der Träger aus seiner Verankerung gerissen und fiel auf den Boden. Der VW stand zwischen 09.15 Uhr und 14.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Cordulastraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zu dem Unfall erbittet das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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