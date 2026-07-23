POL-BOR: Borken - Gegen Fahrradträger gefahren und geflüchtet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, An der alten Aa; Tatzeit: 21.07.2026, 19.40 Uhr; Am Dienstag kam es gegen 19.40 Uhr auf einem Spielplatz an der alten Aa in Bocholt zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 55-jähriger Mann aus Rhede dort auf. Nach eigenen Angaben geriet er mit einem unbekannten jungen Mann in einen verbalen Streit. Der Mann schlug ihm im Verlauf des Streits ins Gesicht und ...

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