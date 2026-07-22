Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rücknahme Vermisstenfahndung

Kreis Borken (ots)

Die vermisste Person von heute Nachmittag konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, veröffentlichte Fotos sowie personenbezogene Daten der betroffenen Person zu löschen.

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