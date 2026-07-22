POL-BOR: Rücknahme Vermisstenfahndung
Kreis Borken (ots)
Die vermisste Person von heute Nachmittag konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.
Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, veröffentlichte Fotos sowie personenbezogene Daten der betroffenen Person zu löschen.
Kontakt für Medienvertreter:
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Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
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