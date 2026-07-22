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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rücknahme Vermisstenfahndung

Kreis Borken (ots)

Die vermisste Person von heute Nachmittag konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, veröffentlichte Fotos sowie personenbezogene Daten der betroffenen Person zu löschen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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