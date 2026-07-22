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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Mit Wechseltrick betrogen - Polizei warnt

Raesfeld (ots)

Mit einem Wechseltrick hat eine Unbekannte am Dienstag in Raesfeld Geld ergaunert. Die Tatverdächtige betrat gegen 18.00 Uhr die Räume eines Cafes, bestellte Getränke und wollte sie mit einem 200-Euro Schein bezahlen. Bei der Geldrückgabe zerriss sie einen der Scheine und verwickelte die Mitarbeiterin in ein wirres Gespräch. Nach kurzer Zeit bestellte sie die Getränke wieder ab und verlangte ihr Geld zurück. Am Ende stellte sich heraus, dass die zum Bezahlen genutzte Banknote ebenso wie die "Kundin" verschwunden war. Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: circa 1,65 Meter groß, lange schwarze glatte Haare, 35 bis 40 Jahre alt. Sie trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose.

Beim sogenannten Wechseltrick versuchen Täterinnen oder Täter, ihre Opfer durch komplizierte oder hektische Geldwechselvorgänge und verwirrende Gespräche abzulenken. Dabei kann es passieren, dass sie unbemerkt Geld an sich nehmen oder mit einem Geldschein verschwinden.

Die Polizei appelliert: Geld sollte immer in Ruhe und direkt vor den Augen nachgezählt werden. Bei ungewöhnlichen oder komplizierten Wechselvorgängen ist Vorsicht geboten. Im Zweifel sollten sie den Vorgang abbrechen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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