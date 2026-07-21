POL-BOR: Gronau - Bei Einbruch Geld gestohlen

Gronau (ots) - Mit einem Schockanruf haben Betrüger am Montag eine Frau um Geld gebracht. Sie riefen ihr Opfer an und gaben sich dabei als "Polizei" aus. Wie bereits in vielen vergleichbaren Fällen gaukelten die Betrüger vor, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem bereits eine Person verstorben sei. Nun sei eine hohe Kaution ...

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