POL-BOR: Gronau - Bei Einbruch Geld gestohlen
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Freiherr-von-Vincke-Straße;
Tatzeit: zwischen 17.07.2026, 18.00 Uhr, und 21.07.2026, 09.30 Uhr;
In Geschäftsräume eingedrungen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Gronau. Um in de Räumlichkeiten an der Freiherr-von-Vincke-Straße zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Die Einbrecher entwendeten Bargeld. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)
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