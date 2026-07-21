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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Maria Veen - Grabschmuck von mehreren Gräbern entwendet

Reken (ots)

Insgesamt drei Gräber angegangen sind bislang unbekannte Täter auf einem Friedhof in Maria Veen. In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Diebstählen von Dekoartikeln, die ihren Platz normalerweise auf den Grabstätten finden. Der Friedhof befindet sich am Meisenweg. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen auf dem Friedhof machen? Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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