POL-BOR: Reken - Maria Veen - Grabschmuck von mehreren Gräbern entwendet
Reken (ots)
Insgesamt drei Gräber angegangen sind bislang unbekannte Täter auf einem Friedhof in Maria Veen. In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Diebstählen von Dekoartikeln, die ihren Platz normalerweise auf den Grabstätten finden. Der Friedhof befindet sich am Meisenweg. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen auf dem Friedhof machen? Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)
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