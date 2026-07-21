Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Angebliche "Service-Nummer" führt zu Betrügern

Schöppingen (ots)

Betrüger haben in den vergangenen Tagen in Schöppingen einen Mann um Geld gebracht. Dabei nutzten sie folgende Vorgehensweise: Als der Geschädigte an seinem Laptop saß, öffnete sich ein Fenster mit einer Nachricht: Sein Computer sei von einem Virus befallen, so der Text, der vermeintlich vom Hersteller des Betriebssystems stammte. Der Schöppinger kontaktierte eine dort angezeigte Telefonnummer, die zu angeblichen Service-Mitarbeitern führte. Diese erlangten im weiteren Verlauf des Gesprächs Daten, mit denen sie mehrmals Geld abbuchten. Insgesamt entstand ein finanzieller Schaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei erneuert ihre Warnung vor der geschilderten Masche: Wenn eine Popup-Nachricht oder eine Fehlermeldung mit einer Telefonnummer angezeigt wird, sollten Computernutzer diese Nummer nicht anrufen. Fehler- und Warnmeldungen von Softwarefirmen enthalten niemals Telefonnummern, so die Polizei. Mehr zum Thema: www.polizei-beratung.de. (to)

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