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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Angebliche "Service-Nummer" führt zu Betrügern

Schöppingen (ots)

Betrüger haben in den vergangenen Tagen in Schöppingen einen Mann um Geld gebracht. Dabei nutzten sie folgende Vorgehensweise: Als der Geschädigte an seinem Laptop saß, öffnete sich ein Fenster mit einer Nachricht: Sein Computer sei von einem Virus befallen, so der Text, der vermeintlich vom Hersteller des Betriebssystems stammte. Der Schöppinger kontaktierte eine dort angezeigte Telefonnummer, die zu angeblichen Service-Mitarbeitern führte. Diese erlangten im weiteren Verlauf des Gesprächs Daten, mit denen sie mehrmals Geld abbuchten. Insgesamt entstand ein finanzieller Schaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei erneuert ihre Warnung vor der geschilderten Masche: Wenn eine Popup-Nachricht oder eine Fehlermeldung mit einer Telefonnummer angezeigt wird, sollten Computernutzer diese Nummer nicht anrufen. Fehler- und Warnmeldungen von Softwarefirmen enthalten niemals Telefonnummern, so die Polizei. Mehr zum Thema: www.polizei-beratung.de. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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