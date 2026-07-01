POL-BOR: Reken - Maria Veen - Unbekannte versuchen Starenkasten in Brand zu setzen
Reken (ots)
Tatort: Reken - Maria Veen, B67;
Tatzeit: 01.07.2026, 03:50 Uhr;
Einen Starenkasten in Brand setzen wollte ein bislang unbekannter Täter in Maria Veen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Mittwochmorgen das Feuer festgestellt und informierte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Gras unter dem Kasten leicht. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell