POL-BOR: Reken - Maria Veen - Unbekannte versuchen Starenkasten in Brand zu setzen

Legden (ots) - Ereignisort: Legden-Asbeck, Auf der Horst; Ereigniszeit: 01.07.2026, 03.00 Uhr; Rettungskräfte rückten in der Nacht zum Mittwoch zu einem Brand nach Legden-Asbeck aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl des Wohnhauses an der Straße Auf der Horst. Polizei und Feuerwehr waren bis in die Morgenstunden im Einsatz. Bei dem Ereignis hat sich keiner verletzt. Die Ermittlungen zur ...

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