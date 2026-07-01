POL-BOR: Legden-Asbeck - Brand eines Wohnhauses

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Gildehauser Straße; Tatzeit: 30.06.2026, 02.05 Uhr; In der Nacht zum Dienstag gelang es einem Zeugen einen mutmaßlichen Diebstahl zu verhindern. Die Tat ereignete sich gegen 02.05 Uhr. Der Unbekannte machte sich gewaltsam an einem Ausgabeautomaten an der Gildehauser Straße zu schaffen. Der Zeuge machte auf sich aufmerksam und schlug den Unbekannten damit in die Flucht. Der Täter konnte ...

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