POL-BOR: Legden-Asbeck - Brand eines Wohnhauses
Legden (ots)
Ereignisort: Legden-Asbeck, Auf der Horst;
Ereigniszeit: 01.07.2026, 03.00 Uhr;
Rettungskräfte rückten in der Nacht zum Mittwoch zu einem Brand nach Legden-Asbeck aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl des Wohnhauses an der Straße Auf der Horst. Polizei und Feuerwehr waren bis in die Morgenstunden im Einsatz. Bei dem Ereignis hat sich keiner verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (jh)
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