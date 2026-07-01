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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden-Asbeck - Brand eines Wohnhauses

Legden (ots)

Ereignisort: Legden-Asbeck, Auf der Horst;

Ereigniszeit: 01.07.2026, 03.00 Uhr;

Rettungskräfte rückten in der Nacht zum Mittwoch zu einem Brand nach Legden-Asbeck aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl des Wohnhauses an der Straße Auf der Horst. Polizei und Feuerwehr waren bis in die Morgenstunden im Einsatz. Bei dem Ereignis hat sich keiner verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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