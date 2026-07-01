Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Baucontainer

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Düwing Dyk;

Tatzeit: zwischen 29.06.2026, 15.45 Uhr und 30.06.2026, 05.50 Uhr;

Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet haben bislang unbekannte Täter in Ahaus. Um an den Baucontainer am Düwing Dyk zu gelangen, versetzten sie zunächst ein davor abgestelltes Baustellengerät. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Container und entwendeten daraus die Werkzeuge.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Feststellungen im Bereich der Baustelle Düwing Dyk gemacht? Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

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