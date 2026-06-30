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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nach Brand in Mehrfamilienhaus Ahaus - Polizei Münster richtet Mordkommission ein

Münster / Ahaus (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Borken und der Polizei Münster

Nachdem es in der Nacht von Sonntag auf Montag (29.06., 00:51 Uhr) im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Tembrinkstraße in Ahaus zu einem Brand gekommen war, hat die Polizei vorsorglich eine Mordkommission eingerichtet.

Zur Ereigniszeit kam es im Erdgeschoss des zweigeschossigen Mehrfamilienhauses zu einer Explosion und einem anschließenden Brand eines Lebensmittelgeschäftes im Erdgeschoss. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer und evakuierten die darüber wohnenden Hausbewohner. Rettungskräfte brachten sechs leicht verletzte Bewohner in Krankenhäuser.

Die konkreten Ermittlungen zur Ursache des Brandes und zu Hintergründen stehen noch ganz am Anfang und dauern an. Erste Erkenntnisse geben Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Aufgrund der Brandentstehung zur Nachtzeit und der damit verbundenen Gefahr für schlafende Bewohner wurde vorsorglich eine Mordkommission bei der Polizei Münster unter der Leitung von Kai Spurmann eingerichtet.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer (0251) 494 2387.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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