POL-BOR: Isselburg - Elektrokabel entwendet

Kreis Borken (ots) - Gronau - Aufmerksame Zeugen verständigten am vergangenen Samstag die Polizei: Ihnen war ein Fahrzeug aufgefallen, das auf dem Parkplatz durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten das Auto fest, als es am Rand des Parkplatzes zu einem Fahrerwechsel kam. Der bisherige Beifahrer übernahm das Steuer und wollte ...

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