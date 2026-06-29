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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Elektrokabel entwendet

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Pendeweg;

Tatzeit: zwischen 26.06.2026, 14.00 Uhr und 29.09.2026, 06.00 Uhr;

Elektrokabel entwendet haben bislang unbekannte Täter in Isselburg. Die Unbekannten verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu dem Gelände einer Grundschule am Pendeweg. Dort durchtrennten sie mehrere Stromkabel und entwendeten diese. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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