POL-BOR: Isselburg - Elektrokabel entwendet
Isselburg (ots)
Tatort: Isselburg, Pendeweg;
Tatzeit: zwischen 26.06.2026, 14.00 Uhr und 29.09.2026, 06.00 Uhr;
Elektrokabel entwendet haben bislang unbekannte Täter in Isselburg. Die Unbekannten verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu dem Gelände einer Grundschule am Pendeweg. Dort durchtrennten sie mehrere Stromkabel und entwendeten diese. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)
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