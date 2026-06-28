POL-BOR: Gronau - Pkw beschädigt und davongefahren
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;
Unfallzeit: 27.06.2026, zwischen 01:30 Uhr und 12.00 Uhr;
Einen weißen 3er BMW beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Gronau. Zwischen Freitag 01:30 Uhr und 12.00 Uhr am Freitag stand das Auto auf einem Parkstreifen an der Enscheder Straße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne links am Kotflügel sowie am linken Außenspiegel und entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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