POL-BOR: Reken, Maria-Veen - Versuchter Einbruch in Lager-/Fabrikationshalle - Polizei sucht Zeugen
Reken (ots)
Tatort: Reken, Maria-Veen, Raiffeisenstraße;
Tatzeit: 28.06.2026, 00:15 Uhr;
In eine Lager- und Fabrikationshalle eindringen wollten bislang drei unbekannte Täter in Reken, Maria-Veen. In der Nacht zu Sonntag gegen 00:15 Uhr spähten die Unbekannten zunächst die Halle an der Raiffeisenstraße aus und kehrten wenig später zurück. Sie warfen die Scheibe eines Rolltores ein und leuchteten mit einer Taschenlampe in die Halle. In das Gebäude gelangten sie jedoch nicht und verließen das Gelände ohne Beute. Einer der Täter trug eine schwarze Kappe, ein helles T-Shirt, eine dunkle kurze Hose sowie weiße Sneaker. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)
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