Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Gronau - Aufmerksame Zeugen verständigten am vergangenen Samstag die Polizei: Ihnen war ein Fahrzeug aufgefallen, das auf dem Parkplatz durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten das Auto fest, als es am Rand des Parkplatzes zu einem Fahrerwechsel kam. Der bisherige Beifahrer übernahm das Steuer und wollte mit dem Auto losfahren. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Die zuvor fahrende Fahrzeugführerin gab an, auf dem Parkplatz Fahrübungen für ihre bevorstehende Führerscheinprüfung durchgeführt zu haben. Beide Personen führten freiwillige Atemalkoholtests durch, der jeweils positiv ausfielen. Ein Arzt entnahm beiden Fahrzeugführern Blutproben. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

In der vergangenen Woche stellte die Polizei im Kreis Borken insgesamt 11 Verkehrsteilnehmer fest, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilnahmen. In allen Fällen musste den Fahrern durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen werden. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Im Einzelnen: Im Nordkreis registrierte die Polizei neben dem Vorfall in Gronau zwei weitere Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss. Zudem kontrollierten die Beamten in Ahaus einen Verkehrsteilnehmer, der alkoholisiert ein Auto führte. Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen ein Fahrzeugführer in Gescher, Gronau sowie in Stadtlohn.

Im Südkreis stellte die Polizei drei Verkehrsteilnehmer in Bocholt fest, die unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug führten. Darüber hinaus trafen die Einsatzkräfte in Bocholt sowie in Isselburg jeweils einen Fahrzeugführer an. Sie standen unter dem Einfluss von Alkohol.

Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

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