Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Vor dem nächsten Deutschlandspiel: Polizei appelliert an Fans - Freude zeigen, aber Regeln beachten

Kreis Borken (ots)

Wenn die deutsche Nationalmannschaft aufläuft, steigt die Spannung vieler Fußballfans. Jubel, Feiern und gemeinsame Emotionen gehören für zahlreiche Menschen zu einem großen Fußballturnier dazu. Auch die Kreispolizeibehörde Borken freut sich über die Begeisterung und das friedliche Miteinander vieler Fans.

Wer nach einem erfolgreichen Spiel einen Autokorso plant oder an einem solchen teilnimmt, sollte jedoch bedenken: Die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung gelten uneingeschränkt weiter. Die Freude über einen Sieg darf nicht dazu führen, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder Unbeteiligte unzumutbar beeinträchtigt werden. Die Polizei weist deshalb auf einige wichtige Regeln hin: * Stoppschilder, Ampeln und sonstige Verkehrszeichen müssen beachtet werden. * Rettungswege, Kreuzungen und Zufahrten sind jederzeit freizuhalten. * Für alle Fahrzeuginsassen gilt die Anschnallpflicht. * Das Herauslehnen aus Fenstern oder Schiebedächern ist gefährlich und verboten. * Niemand darf auf Fahrzeugdächern, Motorhauben oder in offenen Kofferräumen mitfahren. * Alkohol und Drogen haben am Steuer nichts zu suchen. * Fanartikel und Fahnen dürfen weder die Sicht des Fahrers beeinträchtigen noch andere Verkehrsteilnehmer gefährden. * Kennzeichen, Beleuchtungseinrichtungen und Blinker müssen jederzeit sichtbar bleiben. * Das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik ist verboten.

Dass Verstöße erhebliche Folgen haben können, zeigte ein Vorfall nach dem vergangenen Deutschlandspiel in Bocholt. Polizeibeamte kontrollierten dort ein Fahrzeug, nachdem aus dem Auto heraus Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgegeben worden waren. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Einsatzkräfte neben der Schreckschusspistole unter anderem ein Messer, Bengalische Fackeln, Quarzhandschuhe sowie Munition. Die Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein. Darüber hinaus erhielten die beteiligten Männer für die kommenden Fußballspiele ein Verbot für die Teilnahme an Public Viewing-Veranstaltungen und Autokorsos.

Die Kreispolizeibehörde Borken macht deutlich: Die Polizei möchte kein Spielverderber sein und wird friedliche Feierlichkeiten mit Augenmaß begleiten. Wo jedoch Menschen gefährdet werden, grobe Verkehrsverstöße begangen oder Straftaten verübt werden, schreiten die Einsatzkräfte konsequent ein.

Die Polizei wünscht allen Fußballfans spannende Spiele und hofft auf faire, friedliche und sichere Feierlichkeiten im gesamten Kreisgebiet.

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