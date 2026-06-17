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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Verkehrsunfall weitergefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Fuistingstraße;

Unfallzeit: 15.06.2026, 13.00 Uhr;

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei jetzt Zeugen: Eine 48-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw auf der Fuistingstraße in Richtung Polizeiwache, als eine bislang unbekannte Radfahrerin die Straße überqueren wollte. Der Unfall ereignete sich in Höhe der dortigen Tankstelle. Trotz eines eingeleiteten Ausweichmanövers konnte die Autofahrerin aus Legden einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Die Radfahrerin entfernte sich, augenscheinlich unverletzt, von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet die Radfahrerin sich bei der Polizei zu melden. Sie wird auf circa 14 Jahre geschätzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug sie eine schwarze Jacke, eine hellblaue Jeanshose, ein hellblaues Kopftuch und fuhr ein Damenfahrrad.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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