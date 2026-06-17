Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Versuchter Kabeldiebstahl aus leerstehendem Bürogebäude

Borken (ots)

Tatort: Borken, Wilbecke;

Tatzeit: zwischen 15.06.2026, 17.30 Uhr und 16.06.2026, 13.15 Uhr;

Unbefugt Zutritt zu einem ungenutzten Bürogebäude verschaffte sich ein Unbekannter in Borken. Der Dieb zog im Innern Kabel aus den Befestigungen und hat diese für den Abtransport bereit gelegt.

Wer hat in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag verdächtige Personen, verdächtige Fahrzeuge oder verdächtige Geräusche festgestellt? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Borken unter Tel. (02861) 9000 erbeten. (jh)

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