POL-BOR: Borken - Versuchter Kabeldiebstahl aus leerstehendem Bürogebäude
Borken (ots)
Tatort: Borken, Wilbecke;
Tatzeit: zwischen 15.06.2026, 17.30 Uhr und 16.06.2026, 13.15 Uhr;
Unbefugt Zutritt zu einem ungenutzten Bürogebäude verschaffte sich ein Unbekannter in Borken. Der Dieb zog im Innern Kabel aus den Befestigungen und hat diese für den Abtransport bereit gelegt.
Wer hat in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag verdächtige Personen, verdächtige Fahrzeuge oder verdächtige Geräusche festgestellt? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Borken unter Tel. (02861) 9000 erbeten. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell