Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannter bricht in Wohnung ein

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße;

Tatzeit: 16.06.2026, zwischen 20.45 Uhr und 21.10 Uhr;

Eine Playstation und ein kleiner Zimmertresor waren die Beute eines Einbrechers. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung an der Münsterstraße. Im Innern durwühlte er diverse Schränke.

Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

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