POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl aus Pkw
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Hölderlinstraße; Tatzeit: 15.06.2026, zwischen 17.30 Uhr und 19.45 Uhr;
Ausweisdokumente und Bargeld aus einem geparkten blauen Opel Corsa gestohlen haben unbekannte Täter in Stadtlohn. Zu der Tat kam es am Montagabend in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.45 Uhr. Zur Tatzeit war das Auto unverschlossen.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell