Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl aus Pkw

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Hölderlinstraße; Tatzeit: 15.06.2026, zwischen 17.30 Uhr und 19.45 Uhr;

Ausweisdokumente und Bargeld aus einem geparkten blauen Opel Corsa gestohlen haben unbekannte Täter in Stadtlohn. Zu der Tat kam es am Montagabend in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.45 Uhr. Zur Tatzeit war das Auto unverschlossen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

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