Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fahrzeug beschädigt und weggefahren

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Dufkampstraße;

Unfallzeit: zwischen 14.06.2026, 18.00 Uhr, und 16.06.2026, 20.15 Uhr;

Mehrere Tausend Euro Schaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem geparkten Auto. Der Besitzer parkte sein Fahrzeug am Sonntagabend am Fahrbahnrand auf der Dufkampstraße in Richtung Innenstadt. Als er am Dienstagabend zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er den Schaden fest. An dem schwarzen Opel Corsa konnte vorne links ein Lackschaden erkannt werden. Der Verursacher entfernte sich ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachgekommen zu sein.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

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