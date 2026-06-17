Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafft

Borken (ots)

Tatort: Borken, Fliederstraße;

Tatzeit: 16.06.2026, zwischen 22.00 Uhr und 22.50 Uhr;

Ein Fenster aufgehebelt und in eine Wohnung eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Einbrecher verschafften sich am Dienstagabend zwischen 22.00 Uhr und 22.50 Uhr Zutritt zu dem Gebäude an der Fliederstraße. Ob etwas entwendet wurde ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

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