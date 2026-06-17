Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannter bricht in Wohnhaus ein

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Tulpenweg;

Tatzeit: zwischen 16.06.2026, 22.00 Uhr und 17.06.2026, 07.00 Uhr;

In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher drangen in der Nacht zum Mittwoch in das Gebäude am Tulpenweg ein. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

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