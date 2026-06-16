Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Nächtlicher Verkehrsunfall - Verursacher flüchtet

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg-Anholt, Hahnerfeld;

Unfallzeit: zwischen 15.06.2026, 22.00 Uhr, und 16.06.2026, 00.00 Uhr;

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht weitere Zeugen: Ein Unbekannter fuhr in der Nacht zum Dienstag auf der L660 in Richtung Dinxperlo. Kurz vor der der Einmündung Höftgraben kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und einem Gartenzaun. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher. Nach ersten Ermittlungen besteht die Vermutung, dass er das Unfallfahrzeug auf einem Anhänger abtransportiert hat. Die Polizei sucht Zeugen oder Personen die Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

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