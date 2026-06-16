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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebe haben es auf Kupfer abgesehen

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Boschstraße; Tatzeit: zwischen 01.06.2026, 00.00 Uhr und 15.06.2026, 10.30 Uhr;

In der Zeit zwischen dem 01.06.2026 und 15.06.2026 entwendeten unbekannte Täter zum wiederholten Male Kupfer von dem Dach eines zur Zeit ungenutzten Gebäudes. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Boschstraße verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter der Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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