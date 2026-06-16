POL-BOR: Gronau - Von der Unfallstelle geflüchtet
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Vereinsstraße; Unfallzeit: 15.06.2026, zwischen 12.10 Uhr und 12.30 Uhr;
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montagmittag einen grauen VW Polo in Gronau. Der Wagen parkte zwischen 12.10 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Vereinsstraße. Von dem Verursacher fehlt aktuell jede Spur. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (jh)
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