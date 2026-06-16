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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Werkzeuge von Ladefläche entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Füchtenfeld; Tatzeit: zwischen 12.06.2026, 16.00 Uhr und 15.06.2026, 07.00 Uhr;

Mehrere Gartenarbeitsgeräte entwendet haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Gronau. Die Täter verschafften sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Zugang zu dem umzäunten Firmengelände an der Straße Füchtenfeld. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Werkzeuge von den Ladepritschen der Firmenfahrzeuge. Der entstandene Schaden wird mit mehreren tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Füchtenfeld nimmt das Kriminalkommissariat Gronau unter Tel. (02562) 9260 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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