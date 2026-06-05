POL-BOR: Schwerer Verkehrsunfall
Gescher (ots)
Am 05.06.2026, gegen 16:35 Uhr kam es in Gescher im Bereich Coesfelder Straße / Hasengörtsweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 73-jährige Pedelec-Fahrerin aus Gescher befuhr den Hasengörtsweg aus Richtung Büschersstiege kommend in Fahrtrichtung Coesfelder Straße. Sie überquerte die Coesfelder Straße und übersah hierbei den Pkw eines 31-jährigen Veleners, welcher die Coesfelder Straße in Fahrtrichtung Gescher befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Pedelec-Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Coesfelder Straße gesperrt.
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