Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schwerer Verkehrsunfall

Gescher (ots)

Am 05.06.2026, gegen 16:35 Uhr kam es in Gescher im Bereich Coesfelder Straße / Hasengörtsweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 73-jährige Pedelec-Fahrerin aus Gescher befuhr den Hasengörtsweg aus Richtung Büschersstiege kommend in Fahrtrichtung Coesfelder Straße. Sie überquerte die Coesfelder Straße und übersah hierbei den Pkw eines 31-jährigen Veleners, welcher die Coesfelder Straße in Fahrtrichtung Gescher befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Pedelec-Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Coesfelder Straße gesperrt.

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