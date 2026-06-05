POL-BOR: Gronau - Unbekannte randalieren in Tierpark
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Am Stadtpark;
Tatzeit: zwischen 04.06.2026, 17.30 Uhr und 05.06.2026, 06.40 Uhr;
Zerstörte Hinweisschilder, eingeschlagene Scheiben, aufgebrochene Türen - dieses Bild bot sich einem Angestellten der Stadt Gronau am frühen Freitagmorgen. Im Tiergehege des Gronauer Stadtparks hatten unbekannte Täter in der Nacht randaliert. Aus einer Halle nahmen die Unbekannten einen Feuerlöscher und warfen diesen in einen Teich. Es entstand Sachschaden.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (pl)
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