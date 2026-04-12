Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Geldbörse im Discounter entwendet

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Up de Hacke;

Tatzeit: 10.04.2026, 13.00 Uhr;

Unbekannte entwendeten am Freitagnachmittag einer 71-jährigen Frau beim Einkaufen in einem Discounter an der Straße "Up de Hacke" die Geldbörse aus der Handtasche. Beim Verlassen des Geschäftes fiel der Kundin auf, dass ihre Handtasche geöffnet war und das Portemonnaie nebst Inhalt fehlte.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. Sie nutzen für ihr kriminelles Handwerk gerne Situationen, in denen es zu Gedränge kommt - eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler fallen dort nicht so schnell auf. Den Taschendieben reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu kommen. Zudem fällt auf, dass die Diebe vermehrt in Verbrauchermärkten ohne Videoüberwachung ihre Taten begehen.

Wer sich davor schützen will, sollte Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen - am besten Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder ähnliches bieten zusätzliche Sicherheit. Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden. Natürlich sollte man seine Wertsachen nicht aus dem Auge lassen, auch nicht bei der Suche nach Waren während des Einkaufs. Weitere Tipps und Informationen dazu bietet unter anderem die Internetseite www.polizei-beratung.de (mh)

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