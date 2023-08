Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Geschädigter nach Unfall gesucht

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Gildekamp; Unfallzeit: 31.07.23, ca. 17.10 Uhr;

Am Montag fuhr eine 51 Jahre alte Autofahrerin aus Bocholt gegen 17.10 Uhr auf dem Parkplatz am Gildekamp gegen einen schwarzen Pkw (vermutlich Kombi). Bei einer ersten Nachschau stellte sie keine Schäden fest, so dass sie einkaufen ging. Bei ihrer Rückkehr stellte sie dann einen kleinen Schaden an ihrem Pkw fest und vermutet, dass auch der andere Pkw beschädigt sein könnte. Diese stand aber nicht mehr auf dem Parkplatz, so dass sie die Polizei informierte Die oder der Geschädigte wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden. (fr)

