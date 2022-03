Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Auto in Brand gesetzt

Vreden (ots)

Mutmaßlich in Brand gesetzt hat ein Unbekannter ein Auto am Dienstag in Vreden. Gegen 16.20 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zur Overbergstraße aus. Ein schwarzer Opel stand in Flammen. Zeugen hatten einen maskierten Mann kurz nach der Brandentstehung mit einem Mountainbike vom Tatort wegfahren sehen: den mutmaßlichen Brandstifter. Er war circa 1,80 Meter groß. Der Mann trug eine Sturmhaube und einen Hoodie, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. In der Nähe der Brandstelle habe sich nach Angaben einer Zeugin eine circa 50 bis 60 Jahre alte Frau mit blonden Haaren in Begleitung zweier kleiner Mädchen aufgehalten. Sie habe einen Teil des Brandes gelöscht und sei dann in Richtung Berkelsee gelaufen. Die Kriminalinspektion 1 bittet diese Frau und weitere mögliche Zeugen, Kontakt mit den Ermittlern unter Tel. (02861) 9000 aufzunehmen.

