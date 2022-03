Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Radfahrerin beim Abbiegen erfasst

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Dienstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 49-Jährige wollte gegen 18.35 Uhr vom Telingskamp nach rechts in die bevorrechtigte Alfred-Flender-Straße abbiegen. Dabei kollidierte die Bocholterin mit dem Fahrrad der Hamminkelnerin: Die 56-Jährige war auf dem in beide Richtungen freigegebenen Radweg an der Alfred-Flender-Straße in Richtung Hamminkeln unterwegs. Die Leichtverletzte wollte selbstständig das Krankenhaus aufsuchen.

