Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Notlage vorgespielt und Geld ergaunert

Bocholt (ots)

Getäuscht haben Betrüger am Montag eine Frau in Bocholt: Die Täter schickten ihr eine Nachricht per WhatsApp und gaben sich dabei als die Tochter der Geschädigten aus. Was sie darin behaupteten, entspricht der dabei üblichen Vorgehensweise: Wegen einer Notlage würde sie sich über eine andere Handynummer melden und benötige dringend Hilfe in finanzieller Form, so die angebliche Angehörige. Die Bocholterin überwies daraufhin Geld.

Mit dieser Masche versuchen es Kriminelle derzeit bei vielen Menschen auch im Kreis Borken. Die Polizei empfiehlt, nicht auf derartige Benachrichtigungen einzugehen. Wer eine solche erhält, sollte im Zweifelsfall eigenständig auf einem anderen Weg Kontakt zu dem Betreffenden aufnehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell