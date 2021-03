Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Fahrer flüchtet nach Unfall

Ahaus (ots)

Rund 1.000 Euro Sachschaden an einem weißen Hyundai ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Wüllen entstanden. Zwischen 15.10 und 15.40 Uhr kam es zu dem Geschehen auf einem Verbrauchermarktparkplatz an der Andreasstraße. Ohne die Schadensregulierung einzuleiten, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell