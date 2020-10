Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher kommen durchs Fenster

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern)Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vermutlich im Laufe des Nachmittags sind Einbrecher am Donnerstag in ein Haus in Hochspeyer eingedrungen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und stiegen so in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten die Zimmer im Erdgeschoss sowie in den oberen Stockwerken und stahlen einen Autoschlüssel, eine Marken-Sonnenbrille sowie zwei hochwertige Kugelschreiber. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, denen zwischen 13.30 und 19.20 Uhr rund um die Nelkenstraße verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

