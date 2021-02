Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Joint geraucht

Autofahrt endet in Ahaus

Ahaus (ots)

Angeschlagen auf den Cannabiswirkstoff THC ist ein Drogentest am späten Montagabend bei einer 23-Jährigen in Ahaus. Polizeibeamte hatten die Autofahrerin auf der Fuistingstraße angehalten. Sie habe am Vortag einen Joint geraucht, gab die Frau an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Konsum der verbotenen Substanz exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde bis zu Ausnüchterung untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

