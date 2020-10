POL-WOB: Roter Skoda Kodiaq entwendet - 27.000 Euro Schaden

Polizei Wolfsburg

Wolfsburg, OT Ehmen, Feldscheide 08.10.2020, 22.00 Uhr - 10.10.2020, 06.30 Uhr

Einen knallroten Skoda Kodiaq haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Ehmen entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem privaten Einstellplatz vor einem Einfamilienhaus in der Straße Feldscheide. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstagabend 22.00 Uhr und Freitagmorgen 06.30 Uhr. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden dürfte sich auf rund 27.000 Euro belaufen. Hinweise an die Polizeistation Fallersleben oder die Rufnummer 05361/4646-0.

