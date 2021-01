Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Reifen an zwei Fahrzeugen zerstochen

Vreden (ots)

Ein Reifenstecher hat in der Nacht zum vergangenen Montag in Vreden sein Unwesen getrieben: Der Täter machte sich in der Süringstraße an zwei Fahrzeugen zu schaffen und hinterließ jeweils einen zerstochenen Reifen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

