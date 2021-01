Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Lamellen im Zaun angebrannt

Reken (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte eine Zaunanlage in Reken. Die Täter flammten die Kunststofflamellen an, die in den betroffenen Zaun eingearbeitet sind. Der Tatort liegt am Telgerkamp, die Tat selbst wurde am Mittwoch entdeckt und muss in den vorangegangenen Tagen verübt worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell