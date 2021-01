Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Auffahrunfall geflüchtet

Bocholt (ots)

Geflüchtet ist ein Autofahrer, der am Mittwoch in Bocholt an einem Unfall beteiligt war. Dieser hatte sich gegen 16.45 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße ereignet: Ein 81-Jähriger war dort in Richtung Meckenemstraße unterwegs gewesen. Der Bocholter stoppte seinen Wagen in Höhe der Hohenzollernstraße vor roten Ampel. Der Fahrer eines Wagens hinter ihm bemerkte das zu spät und prallte auf. Nach der Kollision setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Meckenemstraße fort. Bei dem Unfall erlitt die ebenfalls in Bocholt wohnhafte 78 Jahre alte Beifahrerin des 81-Jährigen leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt circa bei 4.000 Euro. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats in Bocholt dauern an; Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. (02871) 2990.

