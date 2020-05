Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Drogen aus Auto geworfen

Südlohn (ots)

Am Donnerstag kontrollierten Beamte der Polizei Borken einen 29-jährigen Autofahrer auf der Burloer Straße. Der Borkener warf während des Anhaltevorgangs gegen 22:10 Uhr ein Tütchen mit Cannabis aus dem Fahrzeug. Dieses wollte er offenbar vor den Beamten verbergen - vergeblich, die Polizeibeamten hatten dies beobachtet und konnten so die geringe Menge Drogen sicherstellen. Auch ein Drogenvortest verlief bei dem Borkener positiv, so dass durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige geschrieben.

