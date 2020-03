Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Randaliererin leistet Widerstand

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag randalierte eine 22-jährige Frau aus Rhede in der Innenstadt. Zusammen mit zwei Mittätern warf sie gegen 01.10 Uhr Fahrräder und trat gegen Blumenkübel. Polizeibeamte entdeckten die Frau kurze Zeit später auf der Nordstraße, als diese gerade einen ihrer Mittäter zu Boden riss. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich die junge Frau aggressiv. Sie versuchte zu flüchten, wehrte sich massiv gegen das Festhalten und trat einen Polizeibeamten mehrfach. Dieser erlitt leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Die 22-Jährige verbrachte die nächsten Stunden in einer Polizeizelle. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

